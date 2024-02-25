У вбранні з оригінальним візерунком: номінантка на "Оскар" Емма Стоун сяяла перед камерами

Акторка та її стилістка знову підібрали для заходу вбрання від Модного дому Louis Vuitton, з яким Емма співпрацює вже багато років.

В останні кілька місяців ім'я акторки Емми Стоун на вустах, оскільки за роль фільму "Бідолашні створіння" дівчина номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль". Також Емма часто відвідує різні світські заходи та інші церемонії, однією з яких стало вручення премії Гільдії кіноакторів, що відбулася у суботу, 24 лютого, у концертному залі Shrine Auditorium у Лос-Анджелесі.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Перед камерами зірка сяяла цього разу у сіро-блакитній сукні від Louis Vuitton. Вбрання мало тонку бретельку-галтер і повністю відкриту спину. Ззаду на спідниці був невеликий шлейф.

У цьому одязі варто звернути увагу на візерунок, оскільки він був хоч і лаконічним, але досить оригінальним, адже нагадував морозний візерунок інею на вікні. У деяких місцях на сукні була аплікація білими бусинами, бісером та лелітками.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Образ Емма доповнила ніжним макіяжем із рожевою помадою на губах, зачіскою-пучком, а також сережками у вигляді фірмової монограми Louis Vuitton.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Цей її вихід у світ відбувся після того, як у Лондоні вона отримала головну британську кінопремію BAFTA за найкращу жіночу роль. Для червоної доріжки тоді стилістка Емми Петра Фланнері підібрала особливе вбрання від Модного дому Louis Vuitton — сукню персикового відтінку із шовкового жаккарда та органзи стимпанківського стилю.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

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