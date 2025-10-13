У вбранні з останньої колекції Джорджіо Армані: Міа Гот відвідала прем'єру фільму "Франкенштейн"

Міа Гот / © Getty Images

У Парижі відбулася презентація фільму Netflix «Франкенштейн», і однією з гостей заходу була акторка Міа Гот. 31-річна британка мала гарний і гламурний вигляд, а сукня, яку вона одягла, привернула особливо багато уваги, оскільки це було вбрання з останньої колекції дизайнера Джорджіо Армані.

Сукня була насиченого темно-синього кольору, мала тонкі бретельки і глибоке декольте. Фасон був вільним, а тканина не лише прикрашена стразами синього кольору, а й вишивкою нитками та лелітками. Образ Мії доповнила лаконічна зачіска з прямим розпущеним волоссям.

Міа Гот / © Getty Images

Більше нічим Міа лук вирішила не перевантажувати, а тільки наділа пару сережок у вигляді квітів. Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке акторка одягала кілька днів тому на прем’єру фільму в Лос-Анджелесі.

Вона теж одягла сукню з нової колекції весна-літо 2026, але вже дебютної дизайнера Джонатана Андерсона для бренду Dior — повністю прозору мереживну сукню вільного фасону.

Міа Гот / © Associated Press

Нагадаємо, що на початку вересня у віці 91 року пішов з життя італійський модельєр Джорджіо Армані, який, попри поважний вік, працював над колекціями до останнього моменту життя.