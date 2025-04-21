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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з паєтками і на шпильках: папараці заскочили Єву Лонгорію дорогою на шоу

50-річна акторка перебуває у чудовій фізичній формі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на ранкове шоу "У прямому ефірі з Келлі та Майклом" на ABC Studios. Побачивши фотографів, вона мило їм усміхнулася і помахала рукою.

Акторка мала гламурний і стрункий вигляд. На ній була біла сорочка і срібне вбрання, розшите паєтками, від італійського бренду Patrizia Pepe, яке складалося з топа з глибоким вирізом і спідниці міді.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Аутфіт Лонгорія доповнила босоніжками на шпильках кольору металік. У неї було укладання з боковим проділом і макіяж із бежевою помадою. Образ Єва завершила прикрасами з діамантами.

Нагадаємо, Єва Лонгорія на заході Global Gift Gala у Женеві сяяла у срібній сукні з металевими кільцями і камінням від бренду Elie Saab. На червону доріжку вона вийшла зі своїм 6-річним сином.

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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