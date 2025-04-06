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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з паєтками і з червоною помадою: Діта фон Тіз в елегантному аутфіті вийшла на червону доріжку

52-річна діва бурлеску мала розкішний вигляд на івенті.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Діта фон Тіз

Діта фон Тіз / © Getty Images

Діта фон Тіз стала гостею прем’єрі шостого сезону фільму «Оповідь служниці» (The Handmaid’s Tale), яка відбулася у китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.

Діва бурлеску з’явилася перед фотокамерами в елегантному аутфіті. Діта була одягнена у вбрання, повністю розшите паєтками. Воно складалося з білого верху у чорну вертикальну смужку, з чорними манжетами і коміром зі стрічкою, а також чорної спідниці міді у білу горизонтальну смужку.

Діта фон Тіз / © Getty Images

Діта фон Тіз / © Getty Images

Образ фон Тіз доповнила чорними лакованим туфлями-човниками і чорним клатчем, інкрустованим стразами. Бурлеск-діва зробила свою формову ретрозачіску, макіяж із червоною помадою і пишними накладними віями та червоний манікюр. Лук вона завершила елегантними діамантовими сережками.

Нагадаємо, Діта фон Тіз на урочистому відкриття одного з ресторанів у Лас-Вегасі постала у чорній сукні-футлярі нижче колін, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

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