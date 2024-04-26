У вбранні з перфорацією: Кеті Перрі вийшла на червону доріжку з батьками та сестрою

У Беверлі-Гіллз відбувся 35-й щорічний весняний благодійний обід, організований брендом Oscar de la Renta. Захід супроводжувався показом мод, а також червоною доріжкою, на яку для фото вийшла родина співачки Кеті Перрі та вона сама.

Кеті обрала біле вбрання, яке складалося з топу та спідниці-олівця довжини міді. Обидві речі мали красиву квіткову перфорацію спереду.

У топа була гола спина та бретелька-галтер. Виконане вбрання було з тонкої екошкіри.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Доповнили лук співачки розпущене волосся, білі босоніжки на підборах, а також її гарна каблучка у вигляді квітки, подарована Орландо Блумом.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Але здивувала вона не лише вбранням, а й тим, що взяла із собою на захід батьків – маму Мері Гадсон та тата Кіта Гадсона. Вони всі разом позували на червоній доріжці та усміхалися фотографам. Мама співачки обрала для заходу синє поло з короткими рукавами та спідницю в квітковий принт, а от батько віддав перевагу костюму з гламурним піджаком.

Кеті Перрі з батьками / Фото: Associated Press

Також на червону доріжку вийшла старша сестра Кеті – Анджела. Жінка була одягнена в ніжний сарафан із квітами на подолі. Також у Кеті та Анджели є молодший брат, але він захід не відвідав.

Кеті Перрі з сестрою / Фото: Associated Press

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