У вбранні з перлинним розсипом: розкішна Дженніфер Лоуренс на червоній доріжці в Лондоні

Оскароносна акторка стала однією з гостей Лондонського кінофестивалю, що цього року відбувається від 5 до 16 жовтня.
На червоній доріжці Дженніфер Лоуренс з'явилася в елегантній чорній сукні від бренду Del Core, яка була представлена в колекції весна-літо 2022. Вбрання було двошаровим, адже верх класичної довгої сукні-футляра прикрашала сітка, розшита білими перлинами.
Доповнили цей елегантний вечірній образ Дженніфер босоніжки від Gianvito Rossi та прикраси від бренду Sydney Garber.
Волосся знаменитості уклали у легкі хвилі і зібрали в низький пучок. Макіяж був виконаний тінями у холодній гамі.
Лоуренс відвідала того дня прем'єру фільму "Міст на озері", у якому виконала головну роль. Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто 10 вересня. У широкий прокат фільм вийде 4 листопада, але за чутками, раніше він називався "Червоне, біле і вода".
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