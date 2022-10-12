У вбранні з перлинним розсипом: розкішна Дженніфер Лоуренс на червоній доріжці в Лондоні

Оскароносна акторка стала однією з гостей Лондонського кінофестивалю, що цього року відбувається від 5 до 16 жовтня.

На червоній доріжці Дженніфер Лоуренс з'явилася в елегантній чорній сукні від бренду Del Core, яка була представлена в колекції весна-літо 2022. Вбрання було двошаровим, адже верх класичної довгої сукні-футляра прикрашала сітка, розшита білими перлинами.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Доповнили цей елегантний вечірній образ Дженніфер босоніжки від Gianvito Rossi та прикраси від бренду Sydney Garber.

Волосся знаменитості уклали у легкі хвилі і зібрали в низький пучок. Макіяж був виконаний тінями у холодній гамі.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Лоуренс відвідала того дня прем'єру фільму "Міст на озері", у якому виконала головну роль. Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто 10 вересня. У широкий прокат фільм вийде 4 листопада, але за чутками, раніше він називався "Червоне, біле і вода".

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