У вбранні з пікантним декольте: 52-річна Гайді Клум знялася для глянцю

Хайді Клум

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52-річна німецька модель та суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — стала головною зіркою нового номера журналу People. На обкладинці глянцю вона позувала в перламутровій мінісукні, розшитій великими паєтками, і, як завжди, посміхалася на камеру.

Гайді Клум

Гайді Клум

Стилісти підібрали для Гайді вбрання, яке підкреслює її ефектну фігуру, — мінісукні з глибокими вирізами та декольте.

Гайді Клум

Гайді Клум

Гайді Клум

Гайді Клум

У своєму інтерв’ю журналу Клум розповіла про свій шлюб, материнство та повернення її проекту «Подіум».

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«Люди завжди кажуть: „З віком ти, мабуть, стала впевненішою“, але я завжди була впевнена у собі. Я без проблем ходжу в нижній білизні. Я не ховаюся в кутку», — розповідає Гайді.

Гайді Клум

Гайді Клум

«Для мене неважливо, що я стаю старшою. Я не соромлюся свого віку чи фігури. Я вважаю, що кожен має робити те, що хоче. Мені подобається мати сексуальний вигляд — навіть зараз, у 52 роки», — ділиться супермодель і додає: «Головна хибна думка про те, коли тобі за 50, — це те, що ти вже не в тренді. Але це не так. Не ховайтеся у свої 50. Краса постійно змінюється, і я за зміни. Якщо все завжди однаково, життя нудне».

Зазначимо, Гайді Клум — багатодітна мама, вона виховує чотирьох дітей — двох доньок та двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Силом. Хоча для старшої дочки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

Гайді Клум

Зараз Клум одружена з музикантом Томом Каулітцем, який на 17 років її молодший. Днями вони відзначили шосту річницю їхнього весілля. Спільних дітей у них немає, проте Том чудово ладнає з дітьми дружини.

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