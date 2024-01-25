У вбранні з пір'ям і за руку з бойфрендом: 68-річна Кріс Дженнер з'явилася на Тижні моди у Парижі

Кріс Дженнер відвідала кутюрний показ Модного дому Valentino, який відбувся у межах Паризького тижня моди. На фешнівенті вона з'явилася у супроводі свого бойфренда – 43-річного актора Корі Гембла, з яким йшла, тримаючись за руки.

Кріс обрала для своєї появи монохромний лук. На ній була сорочка, штани-палацо, пальто, розшите сірим пір'ям зі стразами, і білі туфлі.

Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

У руці вона тримала білу сумочку з логотипом Valentino. Їй зробили стильне укладання і насичений макіяж із акцентом на очах. У вуха у неї були масивні діамантові сережки-цвяшки.

Корі Гембл прийшов у всьому чорному: пальті, футболці, штанях і туфлях. На обличчі у нього були чорні окуляри.

На заході побувала також її донька Кайлі Дженнер у сукні-бюстьє і напівпрозорій шифоновій накидці з пір'ям та онучка Стормі у чорній сукні з пір'ям на манжетах.

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