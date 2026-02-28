- Дата публікації
У вбранні з поясом і під руку з другом: папараці заскочили Кейт Мосс дорогою на вечерю у Мілані
Супермодель в образі total black сходила на захід бренду Gucci після його успішного фешншоу, у якому вона взяла участь.
До об’єктивів папараці у Мілані потрапила Кейт Мосс. Вона йшла під руку зі своїм другом — колишнім головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом — на вечерю бренду Gucci після успішного фешншоу, який відбувся у межах Тижня моди у Мілані.
Кейт мала стильний вигляд у чорному вбранні з блиском, яке складалося з жакета на затин і з рукавами три чверті та спідниці міді вільного силуету. Талію вона підкреслила широким шкіряним чорним поясом з металевою фурнітурою.
Аутфіт модель доповнила чорними гостроносими мюлями на шпильках і чорною лакованою сумочкою із золотими ручками-ланцюжками. Легке укладання, макіяж із чорними стрілками і лаконічні прикраси завершили лук Мосс.
Нагадаємо, Кейт Мосс в ефектній сукні з глибоким вирізом на спині закрила модний показ Gucci.