У вбранні з прозорою спідницею: Наомі Кемпбелл одягла на червону доріжку сукню, якій 28 років

Вбрання, як і раніше, має ідеальний вигляд на королеві подіуму.

Британська зірка Наомі Кемпбелл вийшла на червону доріжку 77-го Каннського кінофестивалю, який традиційно відбувається на Лазуровому узбережжі Франції. Супермодель 90-х подивилася у другий день заходу прем'єру фільму з Анею Тейлор-Джой у головній ролі "Фуріоза: Шалений Макс. Сага".

Для червоної доріжки Наомі обрала особливу сукню – вбрання від Модного дому Chanel. Це була вінтажна сукня, повністю прикрашена лелітками та з прозорою спідницею.

Бретельки вбрання були подвійними і прикрашеними намистинами-перлинами. Доповнила своє вбрання Кемпбелл сережками-люстрами з діамантами і величезною каблучкою на мізинці. Також вона взула чорні туфлі на підборах, зробила яскравий макіяж та одягла до цієї сукні перуку з довгим кучерявим волоссям.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Але це вбрання дуже символічне, оскільки вінтажне і його на подіумі під час показу Chanel 1996 року в Парижі демонструвала публіці особисто Наомі. Сукня була представлена брендом у колекції осінь-зима 1997 року.

Наомі Кемпбелл у 1996 році / Фото: Getty Images

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