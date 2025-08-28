У вбранні з принтом пейслі: Лора Дерн у романтичному образі від Saint Laurent з’явилася у Венеції

Лора Дерн / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Венеції потрапила Лора Дерн. Вона прибула на фотокол комедійно-драматичного фільму «Джей Келлі», у якому зіграла разом із Джорджом Клуні та Адамом Сендлером.

Для свого виходу акторка обрала романтичний образ від Модного дому Saint Laurent. На ній було вбрання з принтом пейслі, яке складалося з шовкового топа з гофрованим верхом і відкритою лінією плечей та довгої спідниці з рюшею. На талії у неї був золотий пояс-ланцюжок.

Лора Дерн / © Getty Images

Аутфіт Дерн доповнила замшевими чоботами шоколадного кольору на шпильках, а також коричневою сумкою з логотипом Saint Laurent, яка не потрапила у кадр.

Лора зробила укладання з локонами, макіяж із ніжно-рожевим блисом на губах, вуха прикрасила масивними золотими сережками, а шию — золотим ланцюжком.

Нагадаємо, Лора Дерн прибула до Венеції у білій блузці з V-подібним вирізом та біло-блакитній спідниці з флористичним принтом від бренду Emilia Wickstead.