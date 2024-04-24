У вбранні з редькою: Емілі Блант у цікавому образі прийшла на прем'єру комедійного екшену

41-річна акторка позувала на фотозоні в одязі із зображенням овочів.

У Парижі відбулася прем'єра комедійного екшену "Каскадер". Захід відвідала виконавиця головної ролі Емілі Блант.

Акторка з'явилася там у жіночному образі. На ній було біле вбрання від бренду Loewe із широкими штанями, чорним шкіряним поясом і цікавим принтом у вигляді овочів, серед яких була зображена редька.

Емілі Блант / Фото: Getty Images

Аутфіт Блант доповнила молочними босоніжками, довгими сережками з камінням, різнокольоровим браслетом і каблучками. Волосся зірка зібрала у низький хвіст, зробила макіяж із рожевою помадою і завершила лук рожевим манікюром.

В український прокат фільм "Каскадер" вийде 25 квітня.

Нагадаємо, Емілі Блант на презентації картини у Берліні постала у синій сукні від бренду Jenny Packham.

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