У вбранні з рукавами-крилами і декольте: 71-річна модельєрка Вера Вонг вийшла в світ

Вера Вонг / © Associated Press

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Вера Вонг любить мати яскравий та епатажний вигляд, і попри те, що в 70-річному віці публічні люди намагаються обирати стриманіші луки, вона йде зовсім іншим шляхом: кожна поява модельєрки — це сукні з вирізами, декольте та довгими спідницями зі шлейфом.

Вера Вонг / © Associated Press

5 червня вона прибула на церемонію вручення премії Fragrance Foundation Awards 2025, яка відбулася у Театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку. Вера Вонг викликала фурор, коли вийшла на публіку, оскільки на ній була довга біла сукня з V-подібним декольте, безліччю складок і незвичайними рукавами з мережива.

Вера Вонг / © Associated Press

Рукави були настільки незвичайними, що нагадували крила. Образ вона доповнила своїми улюбленими макіяжем і зачіскою.

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Але цього разу Вонг одягла перуку з волоссям коричневого відтінку, хоча нещодавно демонструвала зачіску з коротким волоссям.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images