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- Шоу-бізнес
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У вбранні з рукавами-крилами і декольте: 71-річна модельєрка Вера Вонг вийшла в світ
Модельєрка знову змогла здивувати. Її креативна сукня стала сенсацією вечора.
Вера Вонг любить мати яскравий та епатажний вигляд, і попри те, що в 70-річному віці публічні люди намагаються обирати стриманіші луки, вона йде зовсім іншим шляхом: кожна поява модельєрки — це сукні з вирізами, декольте та довгими спідницями зі шлейфом.
5 червня вона прибула на церемонію вручення премії Fragrance Foundation Awards 2025, яка відбулася у Театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку. Вера Вонг викликала фурор, коли вийшла на публіку, оскільки на ній була довга біла сукня з V-подібним декольте, безліччю складок і незвичайними рукавами з мережива.
Рукави були настільки незвичайними, що нагадували крила. Образ вона доповнила своїми улюбленими макіяжем і зачіскою.
Але цього разу Вонг одягла перуку з волоссям коричневого відтінку, хоча нещодавно демонструвала зачіску з коротким волоссям.