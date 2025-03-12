У вбранні з сітки: топмодель Ізабель Гулар захопила своїм ефектним образом

40-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – брала участь у зніманні реклами для бразильського косметичного бренду, під час якої приміряла відверте вбрання.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Вона позувала в бузковому костюмі, що складався з топу та штанів, створених з матеріалу, що нагадує сітку, і розшитому камінням та стразами. Її волосся було покладене в красиві великі локони, а на обличчі був макіяж у теплих відтінках та з ніжно-рожевою помадою.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Струнка фігура моделі – результат регулярних занять спортом. Ізабель зізнається, що поставила собі за мету тренуватися кожен день протягом години незважаючи на те, як сильно завантажений її день. Серед спортивних вправ бразилійка виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу та часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

instagram.com/izabelgoulart

Раніше, нагадаємо, топмодель Ізабель Гулар топлес позувала на пляжі.

Читайте також: