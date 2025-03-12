У вбранні з сітки: топмодель Ізабель Гулар захопила своїм ефектним образом

Бразилійка приміряла сміливе вбрання під час нового знімання.
40-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – брала участь у зніманні реклами для бразильського косметичного бренду, під час якої приміряла відверте вбрання.
Вона позувала в бузковому костюмі, що складався з топу та штанів, створених з матеріалу, що нагадує сітку, і розшитому камінням та стразами. Її волосся було покладене в красиві великі локони, а на обличчі був макіяж у теплих відтінках та з ніжно-рожевою помадою.
Струнка фігура моделі – результат регулярних занять спортом. Ізабель зізнається, що поставила собі за мету тренуватися кожен день протягом години незважаючи на те, як сильно завантажений її день. Серед спортивних вправ бразилійка виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу та часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.
Раніше, нагадаємо, топмодель Ізабель Гулар топлес позувала на пляжі.
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