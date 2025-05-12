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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з торочкою і червоних туфлях на шпильках: стильна Голлі Беррі приїхала до Канн

Американська акторка прибула до Франції на Каннський кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Каннах потрапила Голлі Беррі. Побачивши фотографів, вона радісно їм усміхнулася і помахала.

Акторка приїхала на один із найочікуваніших кінематографічних марафонів року — 78-й Каннський кінофестиваль, який стартує вже завтра, 13 травня на Лазуровому узбережжі.

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі / © Getty Images

Беррі була одягнена у чорно-біле вбрання-балахон із торочкою, яке складалося зі шнурків, пір’я і стрічок зі стразами. Верх Голлі скомбінувала з чорними широкими штанями і червоними лакованими туфлями із гострим носками і на шпильках.

Зірка зробила хвилясте укладання каре, макіяж із персиковим блиском і коричневим олівцем-контуром. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха лаконічними сережками з камінням.

Нагадаємо, Голлі Беррі на Met Gala з’явилася у пікантній сукні від LaQuan Smith, яку поєднала з прикрасами від Cartier та головним убором від Jennifer Behr із вуаллю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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