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У вбранні з твіду: Голлі Беррі відвідала фотокол Канського кінофестивалю у Франції
Червона доріжка Каннського кінофестивалю відкриється у вівторок увечері, 13 травня, церемонією відкриття, яку проведе Жюльєт Бінош. Тим часом на Лазурове узбережжя поступово починають прибувати знаменитості. А ось члени журі вже на місці і навіть відвідали фотокол.
Голлі Беррі після своєї епатажної появи на Met Gala 2025, де продемонструвала відсутність спідньої білизни, з’явилася тепер у Франції. Цього року акторці випала особлива честь — вона стала однією із членкинь журі конкурсу.
13 травня, першого дня кінофестивалю, Голлі відвідала традиційний фотоколл, на який приходять члени журі. Акторка носила твідовий костюм із жакетом та мініспідницею від Chanel з колекції осінь-зима 2025 року. Вбрання прикрашали рюші, а також ґудзики. Образ Голлі доповнила чорними туфлями з відкритим мисом та п’яткою, лаконічним макіяжем та зачіскою з легкими локонами.
Також на фотоколлі вона позувала з іншими відомими особистостями, які цього року стали членкинями журі: Лейлою Слімані, Альбою Рорвагер і Паял Кападіа. Акторка Жюльєт Бінош стала очільницею журі.
Фестиваль відкриється показом французької комедії «Залиш один день» Амелі Боннен. Також 13 травня, в день церемонії відкриття, мерія Канн спільно з France Télévisions і Brut media організувала показ трьох документальних фільмів про війну в Україні, присвячених насильству, що триває в країні: «2000 метрів до Андріївки», «Наша війна», «Зеленський».