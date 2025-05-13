У вбранні з твіду: Голлі Беррі відвідала фотокол Канського кінофестивалю у Франції

Голлі Беррі / © Associated Press

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Голлі Беррі після своєї епатажної появи на Met Gala 2025, де продемонструвала відсутність спідньої білизни, з’явилася тепер у Франції. Цього року акторці випала особлива честь — вона стала однією із членкинь журі конкурсу.

Голлі Беррі / © Associated Press

13 травня, першого дня кінофестивалю, Голлі відвідала традиційний фотоколл, на який приходять члени журі. Акторка носила твідовий костюм із жакетом та мініспідницею від Chanel з колекції осінь-зима 2025 року. Вбрання прикрашали рюші, а також ґудзики. Образ Голлі доповнила чорними туфлями з відкритим мисом та п’яткою, лаконічним макіяжем та зачіскою з легкими локонами.

Голлі Беррі / © Associated Press

Також на фотоколлі вона позувала з іншими відомими особистостями, які цього року стали членкинями журі: Лейлою Слімані, Альбою Рорвагер і Паял Кападіа. Акторка Жюльєт Бінош стала очільницею журі.

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Холлі Беррі з колегами / © Associated Press

Фестиваль відкриється показом французької комедії «Залиш один день» Амелі Боннен. Також 13 травня, в день церемонії відкриття, мерія Канн спільно з France Télévisions і Brut media організувала показ трьох документальних фільмів про війну в Україні, присвячених насильству, що триває в країні: «2000 метрів до Андріївки», «Наша війна», «Зеленський».

Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Getty Images Голлі Беррі / © Associated Press Оскар-2021: Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Associated Press Голлі Беррі / © Getty Images Голлі Беррі / © Getty Images Голлі Беррі / © Getty Images