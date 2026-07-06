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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з V-подібним вирізом від Chanel: Люпіта Ніонго продемонструвала стильний лук на фотоколі "Одіссеї"

43-річна оскароносна акторка з'явилася на фотоколі нового фільму Крістофера Нолана у чорно-білому вбранні, в якому поєдналися стримана класика і сучасний дизайн.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Люпіта Ніонго

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго відвідала фотокол нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея» у Лондоні, у якому вона зіграла одразу дві ключові ролі — Єлену Троянську (через яку розпочалася Троянська війна) і її сестру Клітемнестру.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

На івенті Ніонго постала у білому вбранні без рукавів, з глибоким V-подібним вирізом, контрастною чорною облямівкою і декоративною емблемою Chanel у зоні декольте з колекції Resort 2027. Талію вона підкреслила білою хусткою з чорною облямівкою, а спідниця з високим розрізом відкривала ногу зірки.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Образ акторка доповнила білими туфлями з чорними носками від Chanel, які вже давно стали впізнаваною класикою французького Модного дому.

У Ніонго була коротка зачіска, макіяж з рожевою помадою і чорними стрілками, сережки-кільця з перлинами у вухах і каблучки з перлинами.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта позувала перед фотографами також зі своїми колегами зі стрічки — Енн Гетевей, Зендеєю, Самантою Мортон, Крістофером Ноланом та Еммою Томас.

Люпіта Ніонго, Енн Гетевей, Зендея, Саманта Мортон, Крістофер Нолан, Емма Томас / © Associated Press

Люпіта Ніонго, Енн Гетевей, Зендея, Саманта Мортон, Крістофер Нолан, Емма Томас / © Associated Press

В український прокат фільм «Одіссея» виходить 16 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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