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У вбранні з V-подібним вирізом від Chanel: Люпіта Ніонго продемонструвала стильний лук на фотоколі "Одіссеї"
43-річна оскароносна акторка з'явилася на фотоколі нового фільму Крістофера Нолана у чорно-білому вбранні, в якому поєдналися стримана класика і сучасний дизайн.
Люпіта Ніонго відвідала фотокол нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея» у Лондоні, у якому вона зіграла одразу дві ключові ролі — Єлену Троянську (через яку розпочалася Троянська війна) і її сестру Клітемнестру.
На івенті Ніонго постала у білому вбранні без рукавів, з глибоким V-подібним вирізом, контрастною чорною облямівкою і декоративною емблемою Chanel у зоні декольте з колекції Resort 2027. Талію вона підкреслила білою хусткою з чорною облямівкою, а спідниця з високим розрізом відкривала ногу зірки.
Образ акторка доповнила білими туфлями з чорними носками від Chanel, які вже давно стали впізнаваною класикою французького Модного дому.
У Ніонго була коротка зачіска, макіяж з рожевою помадою і чорними стрілками, сережки-кільця з перлинами у вухах і каблучки з перлинами.
Люпіта позувала перед фотографами також зі своїми колегами зі стрічки — Енн Гетевей, Зендеєю, Самантою Мортон, Крістофером Ноланом та Еммою Томас.
В український прокат фільм «Одіссея» виходить 16 липня.