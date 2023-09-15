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У вбранні з величезним німбом: зірка серіалу "Бріджертони" сяяла на червоній доріжці в Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У вбранні з величезним німбом: зірка серіалу "Бріджертони" сяяла на червоній доріжці в Лондоні

Нікола Коглан / Фото: Associated Press

Її образ вирізнявся незвичайним і величезним головним убором.

36-річна ірландська акторка Нікола Коглан, відома за роллю в серіалі "Бріджертони" від Netflix і гучної комедії "Барбі", відвідала захід у Лондоні – Vogue World – благодійне модне шоу, яке відбулося в лондонському Королівському театрі Друрі-Лейн.

На Ніколі була довга чорна сукня з оксамиту від бренду Harris Reed, засновником якої є Гарріс Рід – модельєр і креативний директор французького Модного дому Nina Ricci. У вбрання були довгі рукави та шовкове оформлення декольте.

Доповнювали цей образ прикраси від Tasaki та величезний капелюх із золотом. Також Нікола зробила золотий манікюр, який відповідав її капелюху.

Нікола Коглан / © Associated Press
Нікола Коглан / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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