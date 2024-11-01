У вбранні з величезними лелітками: Леоні Ганне сяяла на вечірці бренду H&M у Берліні

Красуня сяяла як диско-куля на цьому заході.

Блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне з'явилася на гламурному світському заході у Берліні – вечірці бренду H&M. З такої нагоди німецька красуня одягла гламурну і дійсно блискучу сукню.

На Леоні було срібне вбрання від колаборації двох брендів Rabanne та H&M. Сукня була коротка і повністю прикрашена великими лелітками, через які дівчина нагадувала диско-кулю.

Образ вона доповнила сумкою відповідного дизайну та сріблястими слінгбеками від Dolce & Gabbana. Завершували її образ зачіска, макіяж та сріблясті прикраси, серед яких були великі сережки-краплі від Bottega Veneta, які 2023-го стали найзатребуванішою річчю року.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Однак одягає сукню із цієї колекції Леоні не вперше. Торік вона одягала міді-сукню зі срібних лелток на вечерю присвячену запуску колаборації Модного дому Rabanne та бренду H&M, який організував Vogue. Сукня Леоні була з трохи асиметричною спідницею. Доповнювали образ блогерки босоніжки зі стразами, невелика сумка, теж декорована лелітками, та срібний манікюр. У вухах Леоні були великі сережки, а на руках безліч браслетів і каблучок.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

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