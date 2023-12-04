У вбранні з величезними рукавами-рюшами: Наомі Кемпбелл сяяла на червоній доріжці в Саудівській Аравії

Окрім розкішного вбрання вона продемонструвала і величезну каблучку з діамантом.

Супермодель 90-х прилетіла до Саудівської Аравії, щоб відвідати Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі, який проводиться у цій країні вже третій рік поспіль. Під час заходу вона відвідала кілька заходів та вийшла на червону доріжку. Одним із її розкішних образів була бордова сукня від малазійського бренду Rizman Ruzaini.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

У вбрання не було бретельок, воно обтискало фігуру зірки, мало градієнтне розфарбування та аплікацію у вигляді зірок по всій довжині.

Доповнювала сукню суперзірки шовкова накидка з величезними рукавами-рюшами, у якої також був довгий шлейф.

Образ вона доповнила ніжно-рожевим манікюром, кількома золотими ланцюжками на шиї, довгими сережками у вухах та розпущеним волоссям.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Також безіменний палець моделі продовжувала прикрашати обручка з величезним діамантом, яку вона вперше продемонструвала публіці в Абу-Дабі, де на трасі "Яс-Маріна" вібувся Гран-прі "Формули-1". Тоді Наомі спровокувала чутки про заручини, але хто її обранець невідомий, як і те, від кого в неї народилися діти.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

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