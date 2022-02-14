У вбранні з величезною спідницею: іспанська акторка приголомшила образом на червоній доріжці

25-річна акторка Мілена Сміт стала однією з гостей престижної іспанської кінопремії Goya Awards.
Захід відбувався у Валенсії, а на червоній доріжці дівчина з'явилася в неоготичному вбранні від Модного дому Balmain. Ексклюзивне вбрання створене Олів'є Рустеном складалося з двох частин. Топ був виконаний з використанням гнучкого силікону та техніки сусального золота, а прикрашала його шнурівка з ланцюжка. О от спідниця була дуже пишною та з безліччю шарів і створена відповідно до кутюрної традиції XIX століття.
Завершили образ Мілени насичений макіяж із незвичайними стрілами, золоті прикраси від Cartier та зачіска з плетінням.
Також цього вечора на заході з'явилася і колега Мілени з фільму "Паралельні матері" Пенелопа Крус. Однак вона надала перевагу класичній сукні від Chanel.
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