У вбранні з величезною спідницею: іспанська акторка приголомшила образом на червоній доріжці

У вбранні з величезною спідницею: іспанська акторка приголомшила образом на червоній доріжці

25-річна акторка Мілена Сміт стала однією з гостей престижної іспанської кінопремії Goya Awards.

Захід відбувався у Валенсії, а на червоній доріжці дівчина з'явилася в неоготичному вбранні від Модного дому Balmain. Ексклюзивне вбрання створене Олів'є Рустеном складалося з двох частин. Топ був виконаний з використанням гнучкого силікону та техніки сусального золота, а прикрашала його шнурівка з ланцюжка. О от спідниця була дуже пишною та з безліччю шарів і створена відповідно до кутюрної традиції XIX століття.

Мілена Сміт / Getty Images

Завершили образ Мілени насичений макіяж із незвичайними стрілами, золоті прикраси від Cartier та зачіска з плетінням.

Мілена Сміт та Педро Альмодовар — кінорежисер фільму "Паралельні матері" / Associated Press

Також цього вечора на заході з'явилася і колега Мілени з фільму "Паралельні матері" Пенелопа Крус. Однак вона надала перевагу класичній сукні від Chanel.

Мілена Сміт та Пенелопа Крус / Associated Press

Пенелопа Крус / Associated Press

Читайте також: