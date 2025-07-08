У вбранні з величезними квітами та бісером: реперша Cardi B у креативній сукні на Тижні моди

Cardi B / © Getty Images

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32-річна американська реперша Cardi B відвідала Тиждень моди у Парижі. Одним із показів на якому вона з’явилася було шоу бренду Rahul Mishra і прибула артистка на нього, як на Met Gala.

Cardi B одягла довге червоне вбрання створене для неї за індивідуальним замовленням. Воно включало корсетний топ і довгу спідницю, обидва були пошиті із щільної оксамитової тканини та прикрашені вишивкою бісером та стразами. Однак головною прикрасою вбрання стали величезні квіти — червоні троянди, які були прикріплені на дріт до задньої частина вбрання співачки. Образ вона доповнила манікюром чорного кольору, яскравим макіяжем, зачіскою в іспанському стилі, а також набором прикрас із рубінами, золота та діамантів.

Cardi B / © Getty Images

Того ж дня Cardi B продемонструвала епатажне та драматичне вбрання на показі Schiaparelli. Модельєр Деніел Розбері — креативний директор бренду — представив публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026. Cardi B продемонструвала всім свій образ на сходах художнього музею Малий палац, де відбувалося шоу. Вона одягла чорну обтислу сукню-футляр, у якої були величезні архітектурні плечі і довга торочка. Драматизму та загадковості цьому образу додавав чорний ворон, якого вона привезла із собою та тримала на руці.

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Cardi B / © Getty Images

Ймовірно ворон став натяком на її другий альбом Am I the Drama?, оскільки цей птах зображено на його обкладинці.