У вбранні з відвертим декольте і торочкою: реперка Cardi B з вороном позувала на показі Schiaparelli

Cardi B / © Getty Images

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Реперка Cardi B відвідала показ Модного дому Schiaparelli колекції Haute Couture осінь-зима 2025–2026, який відбувся у межах Тижня високої моди у Парижі. Фешнподія відбулася у художньому музеї «Малий палац».

Репвиконавиця опинилася у центрі уваги заходу, продемонструвавши цікавий образ у стилі бохо від Schiaparelli. На ній була чорна сукня приталеного силуету довжини максі із відвертим декольте, яке підкреслило її великі пишні груди, і чорні оперні рукавички.

Cardi B / © Getty Images

Та головним акцентом її луку були високі плечі-бретельки з білою довгою торочкою, прикрашеною перлинами.

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У Cardi B було ідеально рівне укладання боб-каре, макіяж із чорними стрілками і довгими віями і масивні перлинні сережки у вухах.

Cardi B / © Associated Press

А ще реперка позувала перед фотографами з живим чорним вороном, який сидів у неї на руці, що додало її образу містики.

Нагадаємо, Cardi B на показі бренду Rahul Mishra постала у червоному оксамитовому вбранні, прикрашеному вишивкою бісером, стразами і величезними трояндами.