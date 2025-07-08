ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з відвертим декольте і торочкою: реперка Cardi B з вороном позувала на показі Schiaparelli

Американська репвиконавиця привернула увагу своїм екстравагантним луком на Тижні високої моди у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Cardi B

Cardi B / © Getty Images

Реперка Cardi B відвідала показ Модного дому Schiaparelli колекції Haute Couture осінь-зима 2025–2026, який відбувся у межах Тижня високої моди у Парижі. Фешнподія відбулася у художньому музеї «Малий палац».

Репвиконавиця опинилася у центрі уваги заходу, продемонструвавши цікавий образ у стилі бохо від Schiaparelli. На ній була чорна сукня приталеного силуету довжини максі із відвертим декольте, яке підкреслило її великі пишні груди, і чорні оперні рукавички.

Cardi B  / © Getty Images

Cardi B  / © Getty Images

Та головним акцентом її луку були високі плечі-бретельки з білою довгою торочкою, прикрашеною перлинами.

У Cardi B було ідеально рівне укладання боб-каре, макіяж із чорними стрілками і довгими віями і масивні перлинні сережки у вухах.

Cardi B  / © Associated Press

Cardi B  / © Associated Press

А ще реперка позувала перед фотографами з живим чорним вороном, який сидів у неї на руці, що додало її образу містики.

Нагадаємо, Cardi B на показі бренду Rahul Mishra постала у червоному оксамитовому вбранні, прикрашеному вишивкою бісером, стразами і величезними трояндами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie