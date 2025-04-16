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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з вирізом і стразами: 59-річна Брук Шилдс продемонструвала гламурний образ

Брук Шилдс прославилася на весь світ завдяки фільму «Блакитна лагуна», а пік її кар’єри припав на 80-ті і 90-ті роки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Getty Images

Зараз, у свої майже 60 років, вона не менш активна ніж тоді і також часта гостя на світських заходах, прем’єрах і червоних доріжках. 15 квітня акторка з’явилася на балу Tribeca в Нью-Йоркській академії мистецтв.

На публіку вона вийшла в ефектній зеленій сукні з довгими рукавами, високою горловиною та оригінально хрест-навхрест оформленим декольте. Під грудьми у вбрання був трикутний виріз, а всю сукню прикрашали дрібні стрази сріблястого кольору.

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Також зірка одягла сережки-люстри із зеленим камінням, кілька масивних каблучок, а також доповнила образ макіяжем та окулярами. Зачіска Брук була лаконічною — вона, як завжди, уклала волосся в легкі хвилі.

А ось минулого тижня акторка вийшла в світ у мінішортах. Такий лук зірка обрала для заходу AMC Networks 2025, що відбувався у Нью-Йорку.

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
242
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