- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
У вбранні з вирізом і стразами: 59-річна Брук Шилдс продемонструвала гламурний образ
Брук Шилдс прославилася на весь світ завдяки фільму «Блакитна лагуна», а пік її кар’єри припав на 80-ті і 90-ті роки.
Зараз, у свої майже 60 років, вона не менш активна ніж тоді і також часта гостя на світських заходах, прем’єрах і червоних доріжках. 15 квітня акторка з’явилася на балу Tribeca в Нью-Йоркській академії мистецтв.
На публіку вона вийшла в ефектній зеленій сукні з довгими рукавами, високою горловиною та оригінально хрест-навхрест оформленим декольте. Під грудьми у вбрання був трикутний виріз, а всю сукню прикрашали дрібні стрази сріблястого кольору.
Також зірка одягла сережки-люстри із зеленим камінням, кілька масивних каблучок, а також доповнила образ макіяжем та окулярами. Зачіска Брук була лаконічною — вона, як завжди, уклала волосся в легкі хвилі.
А ось минулого тижня акторка вийшла в світ у мінішортах. Такий лук зірка обрала для заходу AMC Networks 2025, що відбувався у Нью-Йорку.