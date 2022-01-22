У вбранні з яскравим принтом та синіх туфлях: Гайді Клум показала новий образ

У вбранні з яскравим принтом та синіх туфлях: Гайді Клум показала новий образ

Хайді розпочала роботу над 17 сезоном знаменитого шоу.

Німецька супермодель Гайді Клум поділилася з шанувальниками новим луком зі знімань чергової частини шоу "Топмодель по-німецьки 2022". Зірка позувала на величезній валізі для зберігання та перевезення техніки. Одягнена Гайді була у синій штанний костюм у піжамному стилі, який прикрашав строкатий принт, а доповнили цей аутфіт сині замшеві туфлі-човники.

До речі, нещодавно модель ще й заспівала. Разом зі Снуп Доггом Клум випустила трек Chai Tea with Heidi та зняла кліп на нього. Пісня стане головною темою нового, 17-го сезону телешоу "Топмодель по-німецьки", ведучою якого є Клум.

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