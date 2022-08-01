У вбранні з яскравими принтом у вигляді коралів: стильна Ешлі Робертс під прицілом папараці

Радіоведуча та співачка Ешлі Робертс, яка прославилася завдяки багаторічній участі у гурті The Pussycat Dolls, справжня стрітстайл зірка. Дівчину практично щодня фотографують після її ранкових ефірів на радіо, коли вона залишає студію в центрі Лондона та йде до авто.

1 серпня Ешлі продемонструвала дуже милий образ від британського бренду Never Fully Dressed, який складався з сорочки та мініспідниці на запах. Речі були прикрашені веселим принтом у вигляді мушель та коралів. Доповнили образ красуні її улюблена біла сумка від Balenciaga, білі туфлі та сонцезахисні окуляри. Вартість речей, як у Ешлі, є досить демократичною. Згідно із сайтом бренду, така спідниця коштує 49 фунтів, а сорочка 79 фунтів.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Раніше в луці від Never Fully Dressed Роберт вже з'являлася, але тоді на ній була мінісукня з тканини з кольоровим принтом, V-подібним декольте і рукавами-ліхтариками.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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