У вбранні з жираф'ячим принтом: Блейк Лайвлі прийшла на показ Michael Kors зі старшою сестрою

Шоу цього бренду зірка вже традиційно не пропускає.

У Нью-Йорку, в межах Тижня моди, відбувся показ колекції Michael Kors осінь-зима 2024. Захід традиційно зібрав безліч зіркових гостей та друзів бренду, серед яких була і зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі.

Акторка одягла на показ детально продуманий образ, що повністю складався з речей коричневого кольору. Зокрема на Блейк була міні-спідниця та плащ із жираф'ячим принтом, а також кофта в рубчик, колготки та чоботи до колін.

Завершували її образ стильне укладання з локонами, макіяж у коричневій гамі, а також масивні сережки у вухах. Тематичним у неї був і манікюр, оскільки повторював малюнок її вбрання.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Це модне шоу Блейк відвідала зі своєю старшою сестрою Робін Лайвлі, яка також є акторкою. Жінка уклала волосся в об'ємні локони, одягла чорну мінісукню з розкльошеними рукавами та туфлі на високих підборах.

Блейк і Робін Лайвлі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також минулого року Блейк побувала і на показі Michael Kors весна-літо 2024 року в золотому комбінезоні з лелітками в стилі диско. Гламурне вбрання вона тоді поєднала з об'ємною зачіскою.

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