У вбранні за 38 тисяч гривень: донька Вікторії Бекхем приміряла сукню маминого бренду

12-річна донька дизайнера Вікторії Бекхем – Гарпер Севен – вже любить дороге вбрання. Вона приміряла сукню міді кольору слонової кістки на тонких бретельках від бренду Victoria Beckham.

Харпер Севен

Сукня була створена для неї ексклюзивно, і вперше вона з'явилася в ній під час Тижня моди у Парижі. Свій образ дівчинка тоді доповнила білою шкіряною сумкою із золотою ручкою-ланцюжком теж від бренду мами за 690 фунтів та бежевими мюлі на невисоких підборах від Prada.

Харпер Севен та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Зараз же сукню може купити будь-хто, її вартість на сайті становить 790 фунтів стерлінгів, що відповідає понад 38 тисячам гривень.

скрін із сайту Victoria Beckham

Нагадаємо, раніше Девід Бекхем прогулявся з донькою Нью-Йорком і показав фото у мікроблогу. Вони подивилися на головну різдвяну ялинку міста, встановлену біля Рокфеллер-центру, і покаталися на ковзанах.

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