У вбранні за 38 тисяч гривень: донька Вікторії Бекхем приміряла сукню маминого бренду

Дівчинка продемонструвала стильнуй лук.
12-річна донька дизайнера Вікторії Бекхем – Гарпер Севен – вже любить дороге вбрання. Вона приміряла сукню міді кольору слонової кістки на тонких бретельках від бренду Victoria Beckham.
Сукня була створена для неї ексклюзивно, і вперше вона з'явилася в ній під час Тижня моди у Парижі. Свій образ дівчинка тоді доповнила білою шкіряною сумкою із золотою ручкою-ланцюжком теж від бренду мами за 690 фунтів та бежевими мюлі на невисоких підборах від Prada.
Зараз же сукню може купити будь-хто, її вартість на сайті становить 790 фунтів стерлінгів, що відповідає понад 38 тисячам гривень.
Нагадаємо, раніше Девід Бекхем прогулявся з донькою Нью-Йорком і показав фото у мікроблогу. Вони подивилися на головну різдвяну ялинку міста, встановлену біля Рокфеллер-центру, і покаталися на ковзанах.
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