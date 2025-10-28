У вбранні зі шлейфом і косусі: Ель Фаннінг сяяла на червоній доріжці в Лондоні

Ель Феннінг / © Associated Press

Дівчина з’явилася на прем’єрі фільму «Хижак: Дикі землі» в Лондоні і вийшла на червону доріжку. Акторка носила вбрання від бренду Coach — білу довгу спідницю зі шлейфом і топ з тонкими бретельками.

Стильну косуху Ель приспустила з плечей, а її воріт був прикрашений яскравими пінами із зображенням культових фільмів.

Волосся дівчина розпустила і зробила макіяж із блискітками. Завершували образ акторки прикраси від Cartier. Авторство цього ансамблю належить стилістці Саманті Макміллен.

Раніше 27-річна Ель Феннінг також завітала до Лондона, але тоді презентувала фільм «Сентиментальна цінність». Акторка вийшла на червону доріжку в простому на перший погляд вбранні від бренду Simone Rocha.