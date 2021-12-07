У вбранні зі сміливим декольте: Гіларі Свонк відвідала захід у Саудівській Аравії

У вбранні зі сміливим декольте: Гіларі Свонк відвідала захід у Саудівській Аравії

Вбрання акторки однозначно привертало увагу на червоній доріжці.

Голлівудська акторка Гіларі Свонк, яку багато хто пам'ятає за роллю у фільмі "Крихітка на мільйон доларів", стала гостею першого кінофестивалю в Саудівській Аравії — Red Sea International Film Festival.

Для заходу в мусульманській країні зірка обрала дуже неоднозначне і сміливе вбрання — чорну сукню з декольте у формі серця. Сукня була повністю розшита лелітками, а її доповненням стала накидка-кейп. На обличчі Гіларі був легкий макіяж, а з прикрас вона обрала діамантові сережки-пусети.

Гіларі Свонк / Getty Images

Також фестиваль відвідала бразильська супермодель і колишній "янгол" бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо. Вона одягла білу сукню від Zuhair Murad з аплікацією та розрізами.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Читайте також: