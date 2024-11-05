У вбранні зі стразами і в чоботях: Кеті Перрі заспівала зі сцени, щоб підтримати Гарріс

Цього разу у президентських перегонах лідирують Камала Гарріс та Дональд Трамп.
Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Вони стануть 60-ми президентськими виборами країни, на яких буде обрано 47 президента США.
І якщо на них переможе Камала Гарріс, то стане першою жінкою-президенткою в історії Америки.
Підтримати перед виборами Гарріс прибула на мітинг співачка Кеті Перрі. Вона виступила із перформансом.
На сцену Перрі вийшла в темному вбранні, яке включило синє боді зі стразами та чорну спідницю з драпуванням та асиметричним подолом. Також на співачці під час виступу були чорні чоботи.
Передвиборний мітинг відбувався у Піттсбурзі, в штаті Пенсільванія, 4 листопада.
Наступного дня Камала вирушила вже до Філадельфії, де її підтримала зі сцени Леді Гага. Відома співачка вийшла на публіку у шкіряній куртці та на величезних платформах.
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