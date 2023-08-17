У вбранні зі стразами та галтером: яскрава Ріта Ора виступила на музичному фестивалі

Знаменитість мала дуже гламурний вигляд і була у чудовому настрої.
Британська співачка Ріта Ора нещодавно була в Нью-Йорку, де демонструвала на вулицях міста ніжну мінісукню з мереживом, а тепер уже проводить час на Ібіці в Іспанії.
Зірка прилетіла на острів заради виступу на музичному фестивалі Ibiza Rock. Її помітили папараці за лаштунками у гламурному та яскравому вбранні від бренду Self-Portrait.
Вбрання Ріти складалося з боді з вирізами на грудях та бретелькою-галтером, а також довгої спідниці. Також вона одягла взуття з гламурними квітами, багато браслетів та окуляри із зеленим склом, яке ідеально вписалося в образ.
Волосся Ріта накрутила у легкі локони, а також зробила яскравий макіяж та манікюр.
У Instagram вона показала, який вигляд був у її луку без спідниці. В самому боді зірка просто вийшла на сцену та запально виступила.
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