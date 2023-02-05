У вбранні зробленому повністю вручну: Наомі Кемпбелл пройшлася подіумом в Нігерії

Одяг Наомі відрізнявся екстравагантним дизайном з широкими плечима та декором з китицями.

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл знову вийшла на подіум. Зірка взяла участь у заході ARISE Fashion Week у Лагосі, Нігерія.

На подіумі супермодель 90-х продемонструвала вбрання від дизайнерки Ави Мейте — це була довга, пряма, різнокольорова сукня з китицями і виконана в африканських мотивах. У неї також були широкі плечі та виріз човником.

Відомо, що дизайнерка виготовляє свої вбрання з екологічно чистих матеріалів та повністю вручну.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Бренд Awa Meité був запущений 2010 року малійською дизайнеркою текстилю та моди Авою Мейте, яка розробляє та конструює жіночий одяг, аксесуари з бавовни та шкіри.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Читайте також: