У вбранны від Gucci і з голими грудьми: Джаред Лето на показі фільму "Людина-павук: Додому шляху нема"

У вбранны від Gucci і з голими грудьми: Джаред Лето на показі фільму "Людина-павук: Додому шляху нема"

Він традиційно вибрав яскравий образ від улюбленого бренду.

Актор Джаред Лето став одним із гостей прем'єрного показу фільму "Людина-павук: Додому шляху нема", який відбувся у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці знаменитість, як амбасадор бренду Gucci, знову з'явився з ніг до голови одягнений у їхні речі.

Джаред Лето / Associated Press

На Джареді був темно-синій приталений піджак із колекції Aria, а також штани-кльош червоного кольору зі стрілками, білі черевики на підборах та чорна прозора блуза з вирізом на грудях. Шию актор прикрасив ланцюжком із підвіскою у вигляді цифри шість.

Джаред Лето / Associated Press

Піджак Джареда дуже нагадав модель 1997 року, створену ще Томом Фордом. 2021 року, на честь 100-річчя бренду, нинішній креативний директор Gucci Алессандро Мікеле повністю переосмислив творіння Форда та випустив свій варіант культового оксамитового костюма.

Прославила це вбрання колись акторка Гвінет Пелтроу, одягнувши його на MTV Video Music Awards.

Гвінет Пелтроу у 1996 році / Getty Images

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