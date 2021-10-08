У вечірній сукні і босоніжках: Крістен Стюарт на лондонській прем'єрі фільму "Спенсер"

Фільм "Спенсер" чилійського режисера Пабло Лорраіна був представлений лондонській публіці.

Головна зірка стрічки — американська акторка, яка зіграла роль принцеси Діани — Крістен Стюарт — вийшла на доріжку у вечірній сукні, розшитій камінням та паєтками без бретелей і босоніжках на підборах у відтінку сріблястий металік. У Крістен було розпущене волосся, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі. Дія відбувалася в рамках Лондонського кінофестивалю BFI.

Крістен Стюарт / Associated Press

31-річна Стюарт отримала схвальні відгуки критиків за свою роль у фільмі "Спенсер", де розповідається про два дні з життя принцеси Уельської Діани під час різдвяних канікул в Сандрінгемі. Саме тут Діана ухвалює рішення про розлучення з принцом Чарльзом.

Крістен Стюарт / Associated Press

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Фільм "Спенсер" вперше був показаний на Венеційському кінофестивалі минулого місяця.

"Я дуже рада привезти це додому ... Ми підійшли до знімань з такою любов'ю. Навіть якби всі це ненавиділи, це було б нормально, тому що ми дійсно просто вклали в це все, що у нас було", — сказала Крістен Стюарт в коментарі агентству Reuters.

Крістен Стюарт / Associated Press

На доріжці зірка з'явилася зі своїми екранними синами, які відіграли принців Вільяма і Гаррі, яких люб'язно обіймала, позуючи перед камерами присутніх фотографів. У стрічці показані близькі стосунки між Діаною і її синами.

Крістен Стюарт зі своїми екранними синами / Associated Press

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