У вечірній сукні і мереживних рукавичках: Майлі Сайрус із коханим з'явилася на премії "Оскар"

Артистка в образі total black сяяла на червоній доріжці.

Майлі Сайрус відвідала церемонію нагородження премії "Оскар-2025", яка відбулася у Лос-Анджелесі. Співачка з'явилася на червоній доріжці у супроводі свого коханого – музиканта Макса Морандо.

Майлі Сайрус і Макс Морандо / Фото: Associated Press

Сайрус обрала вечірню чорну обтислу сукню з високою горловиною, американською проймою і шлейфом від бренду Alexander McQueen. Вбрання було розшите зверху паєтками і бісером.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила чорними мереживними рукавичками з паєтками і чорними гостроносими туфлями.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Майлі зробили укладання з гарними локонами, макіяж із бежевою помадою і висвітленими бровами. Лук зірка завершила прикрасами від Boucheron Fine.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Морандо був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорні туфлі. На лацкані піджака була вишита квітка з бісеру.

Нагадаємо, Майлі Сайрус на концерті SNL50: The Homecoming постала у шкіряній сукні зі шлейфом від Roberto Cavalli.

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