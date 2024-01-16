У вечірній сукні і мереживному бюстгальтері: "мама Стіфлера" Дженніфер Кулідж в ефектному образі отримала нагороду на премії

62-річна акторка завди ретельно підбирає красиві луки для своїх виходів.

Дженніфер Кулідж, яка прославилася після виконання ролі спокусливої мами Стіфлера у культовій комедії "Американський пиріг", відвідала премію Emmy Awards.

Акторка, як завжди, мала неперевершений вигляд. Вона була одягнена у вечірню чорну сукню від бренду Etro із коричнево-жовтим флористичним принтом, мереживом, фатином і рюшами.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Головний акцент у її аутфіті був на сексуальному декольте, з-під якого визирав красивий мереживний бюстгальтер.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Кулідж зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом і локонами, макіяж смокі-айс і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Дженніфер Кулідж / Фото: Getty Images

Дженніфер отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у драматичному серіалі за роль Тані Маквейд у "Білому лотосі". На сцені вона виступила з промовою.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дженніфер Кулідж на церемонію вручення нагород GLAAD Media Awards прийшла у кокетливій чорній сукні по фігурі з драпуванням і прозорими рукавами.

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