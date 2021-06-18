У вечірній сукні і тюрбані: вагітна Катя Осадча показала фігуру

37-річна ведуча поділилася новими знімками в Instagram і показала, який вигляд має в другому триместрі своєї третьої вагітності.

Катя Осадча анонсувала новий випуск "Світського життя" і розповіла, що зараз її робочий графік дуже щільний і насичений, з безліччю відряджень. Почувається зірка, судячи з усього, прекрасно, і багато подорожує.

На знімках, які були опубліковані в блогу ведучої, Осадча зображена в блискучій довгій сукні з глибоким вирізом на декольте і чорним топом під низом. До вбрання вона підібрала головний убір — тюрбан і босоніжки на високих підборах. Сфотографувалася Осадча на дивані.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

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"Світське літо ♀️ перельоти, знімання ... знімання, перельоти результати наших старань дивіться вже завтра", — написала під знімками Катя.

Другий кадр був зроблений на тлі моря і красивого заходу сонця. Ймовірно, вже скоро Катя Осадча вирушить у декретну відпустку. Минулого разу ведуча могла дозволити собі не сильно тривалу декретну відпустку, тому, що сама хотіла повернутися до роботи. Як буде цього разу, поки що невідомо.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

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