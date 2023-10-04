У вечірній сукні та за руку з Ромео: Міа Ріган на прем'єрі фільму про Бекхема

Учора сімейство Бекхемів зібралося в готелі The Curzon Mayfair, де відбулася прем'єра документального серіалу "Бекхем" про британського футболіста Девіда Бекхема.

Подивитися кіно про легендарного футболіста та чоловіка Вікторії Бекхем – Девіда Бекхема – приїхали його рідні, друзі, колеги та журналісти.

Вже за традицією на всі важливі заходи подружжя Бекхемів з'їжджається вся сім'я. І вчорашній вечір не став винятком.

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем зі своєю родиною на прем'єрі фільму / Фото: Associated Press

Середній син Вікторії та Девіда – Ромео, який, до речі, єдиний із трьох синів пари пішов стопами батька і став футболістом, приїхав разом зі своєю дівчиною-моделлю Мією Ріган.

Пару сфотографували дорогою до готелю. На Мії була довга чорна сукня на тонких бретельках, яку дівчина поєднувала з чорними туфлями на високих підборах та клатчем від Victoria Beckham. Міа зібрала волосся в низький пучок, зробила макіяж з акцентом на червоні губи та одягла свої улюблені сережки у вигляді маленьких змій.

Міа Ріган і Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

Ромео був у майці, широких штанях та піджаку на запах, а взутий у білі кросівки. Він був у сонцезахисних окулярах, у вухах у хлопця було кілька сережок, а на шиї - ланцюгів.

Серіал виходитиме на стримінгу Netflix і складається з чотирьох серій. Там покажуть шлях до успіху футболіста і розкажуть про його стосунки з дружиною Вікторією та їхнє сімейне життя та дітей.

Міа Ріган і Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

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