У вечірній сукні небесного відтінку: Сідні Свіні зачарувала всіх, коли вийшла на фотокол

Сідні Свіні / © Associated Press

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27-річна висхідна зірка Голлівуду — акторка Сідні Свіні — відвідала прем’єрний показ фільму «Долина Ехо», в якому зіграла разом із Джуліанною Мур. Дівчина мала просто надзвичайний і романтичний вигляд у вбранні, яке стилісти їй підібрали для цього виходу.

Сідні носила ніжно-блакитну вечірню сукню від бренду Miu Miu, заснованого легендарною Міуччею Прадою.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сукня мала краплеподібне декольте, галтер і відкриті плечі. Рукавів у сукні не було, але руки все ж таки прикрашала драпована тканина.

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Ззаду вбрання прикрашало ніжний і довгий шлейф.

Сідні Свіні / © Associated Press

Також Сідні розпустила довге волосся і уклала в об’ємну зачіску з локонами. Її макіяж був дуже лаконічним та ідеально підходив до цього ніжного вбрання.

Сідні Свіні / © Associated Press

Також Сідні додала і кілька гламурних штрихів — одягла блискучі прикраси від David Morris з камінням.

Сідні Свіні / © Associated Press

Нагадаємо, що декількома днями раніше Сідні Свіні продемонструвала ще один приголомшливий образ — акторка вийшла на публіку в яскраво-червоній сукні з пишною спідницею та трендовою баскою. Вона носила кастомне вбрання від Vera Wang на заході, який також був присвячений фільму «Долина Ехо».

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Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images