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- Шоу-бізнес
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У вечірній сукні небесного відтінку: Сідні Свіні зачарувала всіх, коли вийшла на фотокол
Акторка обрала ніжне вбрання, яке вкрало всю увагу публіки в Лондоні.
27-річна висхідна зірка Голлівуду — акторка Сідні Свіні — відвідала прем’єрний показ фільму «Долина Ехо», в якому зіграла разом із Джуліанною Мур. Дівчина мала просто надзвичайний і романтичний вигляд у вбранні, яке стилісти їй підібрали для цього виходу.
Сідні носила ніжно-блакитну вечірню сукню від бренду Miu Miu, заснованого легендарною Міуччею Прадою.
Сукня мала краплеподібне декольте, галтер і відкриті плечі. Рукавів у сукні не було, але руки все ж таки прикрашала драпована тканина.
Ззаду вбрання прикрашало ніжний і довгий шлейф.
Також Сідні розпустила довге волосся і уклала в об’ємну зачіску з локонами. Її макіяж був дуже лаконічним та ідеально підходив до цього ніжного вбрання.
Також Сідні додала і кілька гламурних штрихів — одягла блискучі прикраси від David Morris з камінням.
Нагадаємо, що декількома днями раніше Сідні Свіні продемонструвала ще один приголомшливий образ — акторка вийшла на публіку в яскраво-червоній сукні з пишною спідницею та трендовою баскою. Вона носила кастомне вбрання від Vera Wang на заході, який також був присвячений фільму «Долина Ехо».