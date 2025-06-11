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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

У вечірній сукні небесного відтінку: Сідні Свіні зачарувала всіх, коли вийшла на фотокол

Акторка обрала ніжне вбрання, яке вкрало всю увагу публіки в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

27-річна висхідна зірка Голлівуду — акторка Сідні Свіні — відвідала прем’єрний показ фільму «Долина Ехо», в якому зіграла разом із Джуліанною Мур. Дівчина мала просто надзвичайний і романтичний вигляд у вбранні, яке стилісти їй підібрали для цього виходу.

Сідні носила ніжно-блакитну вечірню сукню від бренду Miu Miu, заснованого легендарною Міуччею Прадою.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сукня мала краплеподібне декольте, галтер і відкриті плечі. Рукавів у сукні не було, але руки все ж таки прикрашала драпована тканина.

Ззаду вбрання прикрашало ніжний і довгий шлейф.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Також Сідні розпустила довге волосся і уклала в об’ємну зачіску з локонами. Її макіяж був дуже лаконічним та ідеально підходив до цього ніжного вбрання.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Також Сідні додала і кілька гламурних штрихів — одягла блискучі прикраси від David Morris з камінням.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Нагадаємо, що декількома днями раніше Сідні Свіні продемонструвала ще один приголомшливий образ — акторка вийшла на публіку в яскраво-червоній сукні з пишною спідницею та трендовою баскою. Вона носила кастомне вбрання від Vera Wang на заході, який також був присвячений фільму «Долина Ехо».

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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