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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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113
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У вечірній сукні-русалці і з новою зачіскою: гарна Єва Лонгорія на галавечорі у Лос-Анджелесі

51-річна голлівудська акторка продемонструвала розкішний total black look і здивувала новою зачіскою з чубчиком, яка їй дуже личить.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія стала гостею щорічного галавечора Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

На заході знаменитість з’явилася в ефектному вечірньому образі. На ній була чорна сукня силуету «русалка», яка красиво підкреслила її струнку фігуру.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Вбрання мало відкриті плечі, корсетний ліф й оголену спину. Особливу увагу привертали асиметричні декоративні елементи на декольте і стегнах, оздоблені чорними блискучими стразами. Нижня частина сукні розширювалася донизу, утворюючи пишний поділ із плісованими вставками.

Аутфіт Лонгорія доповнила розкішними довгими сережками з діамантами і каблучками. У зірки був макіяж з пишними віями, бронзовими рум’янами й бежевим блиском на губах. А ще акторка похизувалася новою зачіскою. Єва зібрала волосся у високий елегантний пучок, а на чолі був густий чубчик.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Нагадаємо, Єва Лонгорія на благодійний галавечір Global Gift Gala прийшла в оксамитовій чорній сукні від Sophie, декольте якої було прикрашене сріблястими стразами.

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