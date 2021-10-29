У вечірній сукні та під руку з батьком: Кая Гербер приїхала на вечірку

У вечірній сукні та під руку з батьком: Кая Гербер приїхала на вечірку

Татусева донька виросла і стала зовсім дорослою.

20-річну Каю Гербер сфотографували під час прогулянки в Сохо. Схоже, вони прямували не просто на прогулянку, а на вечірній захід, оскільки Кая була одягнена у вечірню сукню.

Батько та дочка приїхали на вечірку на честь 30-річчя DKMS на Cipriani Wall Street у Нью-Йорку. DKMS – це міжнародна некомерційна організація, яка займається боротьбою з раком крові, і на гламурний благодійний галаконцерт зібралося кілька зірок.

Кая Гербер з батьком Ренді / Getty Images

Кая мала приголомшливий вигляд в максісукні на бретельках, прикрашеній паєтками. Також на дівчині були чорні босоніжки на підборах, а в руках вона несла маленький клатч. У моделі було легке укладання та вечірній макіяж на обличчі.

Її батько Ренді одягнув темно-синю сорочку, чорні штани та шкіряні чорні кеди на шнурках. Його дочка йшла з ним під руку, і, очевидно, він був дуже гордим тим, якою красунею виросла його дівчинка.

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