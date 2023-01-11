У вечірній сукні від Dolce & Gabban: "мама Стіфлера" ефектним образом викликала фурор на кінопремії

Дженніфер Кулідж, яку всі знають за роллю спокусливої мами Стіфлера у культовій комедії "Американський пиріг", відвідала церемонію нагородження премією "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

Акторка своєю появою привернула увагу всіх присутніх. Вона мала просто неймовірний вигляд. Сексуальні форми Кулідж підкреслила чорною блискучою сукнею від Dolce & Gabbana, розшитою лелітками.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Аутфіт Дженніфер доповнила чорним блискучим клатчем від Tyler Ellis, елегантними сережками і масивними золотими каблучками із діамантами. Волосся вона уклала у гарні локони, зробила макіяж смокі айс і чорний манікюр із зображенням золотистих трикутників.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Кулідж отримала нагороду у номінації "Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі, серіалі-антології чи телефільмі" за роль у серіалі "Білий лотос". До речі, це її перша поява на екрані з 2010-х років.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Отримавши "Золотий глобус" на сцені, Джен виступила з промовою, після якої публіка встала і довго їй аплодувала.

А на червоній доріжці акторка виконала переможний танець зі статуеткою.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

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