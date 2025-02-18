У вечірній сукні від Saint Laurent: Зої Салдана отримала нагороду на церемонії

Зої Салдана відвідала церемонію BAFTA Film Awards, яка відбулася у Лондоні. Вона отримала нагороду "Найкраща акторка другого плану" за роль Ріти Мори Кастро у фільмі "Емілія Перес".

На червону доріжку акторка вийшла у вечірній чорній сукні по фігурі від Saint Laurent. Вбрання мало оголені плечі і цікавий мереживний декор-комір зі складками.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Аутфіт Зої доповнила хвилястим укладанням, макіяжем із коричневими тінями і чорним манікюром. Шию вона прикрасила діамантовим кольє від De Beers, а руки – діамантовими каблучками.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Салдана прийшла на івент зі своїм чоловіком – італійським художником Марком Перегою, який був одягнений у чорний костюм, картату сорочку і смугасту краватку. А ще у нього на руках було багато браслетів і кілець.

Зої Салдана і Марко Перего / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Зої Салдана на Міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі вийшла на червону доріжку із сестрою та трьома синами.

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