У вечірній сукні з акцентом на декольте: Гана Крос на світській тусовці

Колишня дівчина Брукліна Бекхема – модель Гана Крос – відвідала світський захід на Сен-Барті.
Це був захід LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock, який проводили на острові Сен-Бартс. Гана обрала для світського виходу чорну вечірню сукню на тонких бретельках і з мереживним оздобленням на декольте.
Вбрання дівчина доповнила чорними босоніжками, які були або на маленьких підборах, або на пласкій підошві (через подол її сукні їх було не видно).
Гана доповнила свій образ тонким браслетом на зап'ясті, сережками з камінням, розпустила довге каштанове волосся і зробила насичений макіяж очей. Сукня Гани чудово підкреслювала її струнку фігуру.
Вечірку також відвідала модель Фріда Аасен та співачка Дуа Ліпа.
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