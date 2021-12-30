У вечірній сукні з акцентом на декольте: Гана Крос на світській тусовці

У вечірній сукні з акцентом на декольте: Гана Крос на світській тусовці

Колишня дівчина Брукліна Бекхема – модель Гана Крос – відвідала світський захід на Сен-Барті.

Це був захід LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock, який проводили на острові Сен-Бартс. Гана обрала для світського виходу чорну вечірню сукню на тонких бретельках і з мереживним оздобленням на декольте.

Вбрання дівчина доповнила чорними босоніжками, які були або на маленьких підборах, або на пласкій підошві (через подол її сукні їх було не видно).

Гана Крос / Getty Images

Гана доповнила свій образ тонким браслетом на зап'ясті, сережками з камінням, розпустила довге каштанове волосся і зробила насичений макіяж очей. Сукня Гани чудово підкреслювала її струнку фігуру.

Вечірку також відвідала модель Фріда Аасен та співачка Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа / Getty Images

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