У вечірній сукні з бантами: Нікі Гілтон з'явилася в розкішному образі з лелітками в Марокко

Вбрання, яке Нікі одягла на захід, вона розробила особисто.
41-річна Нікі Гілтон – американська світська левиця, мільйонерка та молодша сестра Періс Гілтон – відвідала захід Fashion Trust Arabia, який відбувся у Марокко.
Оскільки вона обожнює у вечірньому вбранні чорний колір і гламур, то обрала ці два складники й цього разу. На знаменитій білявці була довга чорна сукня з рукавами і високою горловиною. Вона була також повністю розшита чорними лелітками і мала незвичайне довгасте декольте, прикрашене бантами.
Це вбрання було з колекції Nicky Hilton x Rebecca Vallance, яку Нікі розробила спільно зі своєю подругою – дизайнеркою Ребеккою Валланс. Образ Гілтон доповнила лаконічно зачіскою, яскравим вечірнім макіяжем і прикрасами з діамантами.
У вбраннях від Rebecca Vallance жінка виходить не вперше. Однією з найяскравіших її появ у цьому бренді став вихід на червону доріжку Каннського кінофестивалю.
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