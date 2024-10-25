У вечірній сукні з бантами: Нікі Гілтон з'явилася в розкішному образі з лелітками в Марокко

41-річна Нікі Гілтон – американська світська левиця, мільйонерка та молодша сестра Періс Гілтон – відвідала захід Fashion Trust Arabia, який відбувся у Марокко.

Оскільки вона обожнює у вечірньому вбранні чорний колір і гламур, то обрала ці два складники й цього разу. На знаменитій білявці була довга чорна сукня з рукавами і високою горловиною. Вона була також повністю розшита чорними лелітками і мала незвичайне довгасте декольте, прикрашене бантами.

Це вбрання було з колекції Nicky Hilton x Rebecca Vallance, яку Нікі розробила спільно зі своєю подругою – дизайнеркою Ребеккою Валланс. Образ Гілтон доповнила лаконічно зачіскою, яскравим вечірнім макіяжем і прикрасами з діамантами.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

У вбраннях від Rebecca Vallance жінка виходить не вперше. Однією з найяскравіших її появ у цьому бренді став вихід на червону доріжку Каннського кінофестивалю.

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