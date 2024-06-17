У вечірній сукні з бісером та овалами: американська акторка прийшла на премію у цікавому вбранні

Американська акторка Ідіна Мензел побувала на церемонії нагородження премії Tony Awards 2024 у Нью-Йорку.

На заході вона привернула увагу своїм ефектним луком. На зірці було вечірнє цікаве закрите вбрання від бренду Naeem Khan, яке складалося з нюдової підсукні і чорної сукні з бісеру з овалами різних розмірів.

Ідіна Мензел / Фото: Associated Press

Аутфіт Ідіна доповнила чорним клатчем, об'ємною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах, чорним манікюром, сережками і каблучкою з діамантами.

Ідіна Мензел / Фото: Associated Press

Ідіна Мензел / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на церемонії також побувала Ніколь Шерзінгер, яка продемонструвала одразу два розкішних образи.

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