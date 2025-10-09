ТСН у соціальних мережах

У вечірній сукні з глибоким декольте: модель у красивому образі прогулялася Парижем

Лаура Селія обрала для свого виходу вбрання, яке чудово їй пасувало.

Автор публікації
Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія, як і інші зіркові красуні, відвідала Францію під час Тижня моди у Парижі. В Instagram вона показала красивий образ, у якому прогулялася вечірнім містом.

Лаура Селія

Лаура Селія

На Лаурі було вечірня чорна сукня максі на тонких бретельках, з мереживом і глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Аутфіт модель доповнила світлими туфлями з блискітками. У неї було об’ємне укладання з локонами і макіяж.

Нагадаємо, Лаура Селія у білій мінісукні і кросівках пограла у гольф.

