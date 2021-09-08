У вечірній сукні з камінням на ліфі: Софія Вергара на червоній доріжці

У вечірній сукні з камінням на ліфі: Софія Вергара на червоній доріжці

Софія Вергара є однією з суддів шоу America's Got Talent.

Під час чергового прямого ефіру шоу 49-річна колумбійська акторка сяяла на червоній доріжці в чорній вечірній сукні, розшитій камінням на ліфі і шлейках, які переливалися під спалахами фотокамер.

Сукню довжини міді, яка бездоганно сиділпа на її фігурі, Софія доповнила босоніжками відтінку металік на платформі і високих підборах. Таке взуття акторка дуже любить і практично завжди вибирає, як для світських виходів, так і для повсякденних.

Софія Вергара / Getty Images

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У Софії був французький манікюр, на пальцях виблискували каблучки, а на зап'ястях — браслети. Також зірка ідеально вирівняла волосся і зробила красивий макіяж очей і губ.

Також на доріжку вийшла її колега Гайді Клум. Вона вибрала яскравий штанний костюм лимонного кольору, що бездоганно сидів на її фігурі.

Гайді Клум / Getty Images

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Софія Вергара в купальниках (12 фото)

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