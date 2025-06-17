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- Шоу-бізнес
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У вечірній сукні з лелітками і бісером: французька співачка в елегантному образі сяяла на івенті
39-річна Шай’м у вишуканому вбранні мала стрункий і гарний вигляд.
Французька акторка Шай’м відвідала вечірку номінантів на премію «Золота німфа», яка відбулася у межах 64-го Міжнародного телевізійного фестивалю в Монте-Карло.
На «червоній» доріжці вона з’явилася в елегантному аутфіті. На ній була вечірня чорна сукня силуету «рибка» без бретельок, розшита зверху чорними лелітками, бісером і блискітками.
Шай’м зробила укладання з локонами і макіяж у нюдово-коричневих відтінках. Вона мала стрункий і привабливий вигляд.