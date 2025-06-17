У вечірній сукні з лелітками і бісером: французька співачка в елегантному образі сяяла на івенті

Шай’м / © Getty Images

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Французька акторка Шай’м відвідала вечірку номінантів на премію «Золота німфа», яка відбулася у межах 64-го Міжнародного телевізійного фестивалю в Монте-Карло.

На «червоній» доріжці вона з’явилася в елегантному аутфіті. На ній була вечірня чорна сукня силуету «рибка» без бретельок, розшита зверху чорними лелітками, бісером і блискітками.

Шай’м / © Getty Images

Шай’м зробила укладання з локонами і макіяж у нюдово-коричневих відтінках. Вона мала стрункий і привабливий вигляд.

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