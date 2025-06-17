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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

У вечірній сукні з лелітками і бісером: французька співачка в елегантному образі сяяла на івенті

39-річна Шай’м у вишуканому вбранні мала стрункий і гарний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Шай’м

Шай’м / © Getty Images

Французька акторка Шай’м відвідала вечірку номінантів на премію «Золота німфа», яка відбулася у межах 64-го Міжнародного телевізійного фестивалю в Монте-Карло.

На «червоній» доріжці вона з’явилася в елегантному аутфіті. На ній була вечірня чорна сукня силуету «рибка» без бретельок, розшита зверху чорними лелітками, бісером і блискітками.

Шай’м / © Getty Images

Шай’м / © Getty Images

Шай’м зробила укладання з локонами і макіяж у нюдово-коричневих відтінках. Вона мала стрункий і привабливий вигляд.

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Дата публікації
Кількість переглядів
205
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